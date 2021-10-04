Serik'te üniversite öğrencileri için gezi düzenlendi

Üniversite eğitimi için Serik ilçesine gelen öğrencilere yönelik tanıtım ve kültür gezisi düzenlendi.

İlçedeki üniversitelere bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler için Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve Serik Gençlik Merkezi iş birliğinde gezi organize edildi.

Etkinliğe Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen ve Gençlik Merkezi Müdürü Burak Başarır ile 120 üniversite öğrencisi katıldı.

Geziye, Boğazkent sahilinde bulunan Serik Belediyesine ait sosyal tesislerdeki kahvaltı programıyla başlandı.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, burada yaptığı konuşmada, "İlçemizdeki işletme fakültesi, meslek yüksek okulu ve AKEV üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek kültür ve tanıtım gezisi düzenlendik. Bu Serik'in tanıtımı adına çocuklarımıza ilçemizi sevdirme adına bir etkinlik. İlk kez yapılan bu etkinlik bundan sonra da genişleyerek devam edecek." dedi.

Belediye Başkanı Enver Aputkan ise şunları söyledi:

"Öncelikle ilçemize gelen üniversite öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Eğitim süreniz boyunca sizleri ilçemizde en iyi şekilde misafir edeceğiz. Okullar bölgesine Millet Bahçesi yapılmaktadır. Millet Bahçesi içinde kütüphane, spor sahaları ve sosyal yaşam alanları bulunmaktadır. İhtiyaçlarınız ve karşılaşacağınız sorunların çözümü noktasında Belediye olarak her zaman yanınızda olacağız."

Organizasyon sırasıyla Kurşunlu Şelalesi, tarihi Selçuklu Köprüsü gezisi, Aspendos Antik Tiyatro gezisi, Şehit Fikret Dinçer Parkı kafesinde dinlenme, Şahin Tepesi Mesire Alanında yemek ve The Land Of Legends gezisi ile son buldu.