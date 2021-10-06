Serik'te halk plajında yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki halk plajında karavan turizmini tercih edenler için yapılan düzenleme ile karavan park alanı oluşturuldu.

Serik ilçesindeki Boğazkent Halk Plajı, deniz, kum, güneş ve doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin adresi oldu. Serik Belediyesi de bu alanda karavanların rahatlıkla parkına imkan sağlayan bir düzenleme yaptı.

Böylece bölgedeki karavan turizmi hareketliliği de arttı. Karavanlarını plaja park eden yerli ve yabancı tatilciler, ekimde de güneşin keyfini çıkarıyor.

Tamamlanan çalışmayı inceleyen Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, bölgedeki tatilcilerle bir araya geldi.

Salgın ile karavan tatilinin yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Aputkan, "Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığı ile bölgemize gelerek güvenli bir ortamda tatillerini yapabiliyorlar. Belediye olarak Boğazkent Plajı'nda güzel çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Aputkan, bölgenin karavan turizmi için çok ideal olduğunu dile getirdi.