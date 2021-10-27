SERİK'TE 5 BİN 200 KUŞ HALKALANDI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, "Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda bu yıl 90 türden 5 bin 200 kuş yakalanarak halkalanıp tekrar doğaya bırakıldı. Bunları halkalama nedenimiz kuşların göç yolları hakkında fikir sahibi olmak" dedi.

Serik'teki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda kuş halkalama projesi kapsamında 20 akedemisyene uygulamalı eğitim düzenlendi. Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu yöneticisi Hakan Karaardıç, istasyonda yapılan çalışmalar ile 7 günlük eğitim süreci hakkında bilgi verdi. Karaardıç'a çalışmaları sırasında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görevli 20 akademisyen eşlik etti. Karaardıç, TÜBİTAK bilim insanlarını destekleme politikası kapsamında kuş halkalama prosinin desteklendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde bilim insanlarına deneyim ve bilgi birikimini aktararak ilerleyen zamanlarda daha kaliteli çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Karaardıç, "Üniversitelerden 20 akedemisyen katılımcı ile 5 gün teorik 2 gün uygulamalı eğitimle çalışmalara başladık. Özellikle kuş araştırmalarında en önemli ve yaygın yöntemlerden biri olan halkalama yöntemini uygulamalı olarak gösteriyoruz" dedi.

Antalya Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya ise şunları söyledi:

"Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında Boğazkent kuş halkalama istasyonu 6 yıldır faaliyet gösteriyor. Yılda 2 sezon ayıs ve ekim ayı olmak üzere halkalama çalışmaları devam ediyor. Bu yıl 90 türden 5 bin 200 kuş yakalanarak halkalanıp tekrar doğaya bırakıldı. Bunları halkalama nedenimiz kuşların göç yolları hakkında fikir sahibi olmak. Buradan alınan verilere korumaya yönelik politikalarımızı belirliyoruz. Bu yıl olmadı ama geçen yıl ilk kez İzmir yalı çapkını burada halkalandı."

Marmara Üniversitesi öğrencisi Yeter Nehir Düz ise program çerçevesinde öncelikle kuş türlerini öğrendiklerini ardından halkalama hakkında bilgi aldıklarını söyledi.