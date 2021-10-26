Şehit Selçuk Paker Beykoz'da anıldı

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Sur Şehidi Selçuk Paker, Beykoz'da Ensar Vakfınca liselilere yönelik düzenlenen "Şehidimin Ardından" isimli programda anıldı.

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, şehidin annesi Sevgi Daşdemir, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçek, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Beykoz Belediye Başkanı Yardımcısı Fatih Sağlam ve farklı liselerin öğrencileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından programda açılış konuşmasını yapan Ensar Vakfı Beykoz Şube Başkanı Bilal Habeş Açılan "Şehidimin Ardından" isimli proje kapsamında anma programlarının 2022 yılının mayıs ayına kadar devam edeceğini, 9 lisenin katılımıyla programların inşa edileceğini söyledi.

Şehidin annesi Sevgi Daşdemir, oğlunun liseyi Ümraniye'de okuduğunu belirterek "Daha sonra polislik sınavlarına girdi, 3 puanla terörle mücadeleyi kaçırdı, normal polisliği kazandı fakat onun istediği askeriyeydi. Askere gitti, orada şansını denemek istedi, çok şükür uzmanlık sınavını kazandı. Daha sonra özel kuvvetlere geçiş yaptı. Sürekli operasyonlardaydı, en son Diyarbakır'a gitti. Rabbim orada şehadeti nasip etti. Selçuk çok imanlı ortaokul yıllarından itibaren abdestinde namazında Allah yolunda bir abinizdi." diye konuştu.

"5 yaşında hiç görmediği bir kızımız var"

Konuşurken zaman zaman duygulanan Daşdemir, "11 aylık evliydi, şimdi 5 yaşında hiç görmediği bir kızımız var. İnşallah o da babası gibi imanlı vatanına bağlı bir evlat olur. Eşiyle çabaları da imanlı ve temiz evlatlar yetiştirmekti. İnşallah sizlerden de beklentimiz, ilerde anne baba olup vatanına bağlı hayırlı evlatlar yetiştirmeniz." dedi.

Programda konuşan Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçek de şehitler ve gazilerin ülkenin en büyük değerleri olduğunu belirterek, "Biz bugün eğer bu konferans salonunda rahatça konuşabiliyorsak, huzur içinde ülkemizde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Biliyorsunuz Japonya'da iki tane atom bombası atıldı ve binlerce insan maalesef hayatını kaybetti. Japonlar Çanakkale'ye geldiğinde şunu demişler: 'Keşke bizimde gençlerimizi götürebileceğimiz kültürel şok yaşatabileceğimiz Çanakkale gibi bir değerimiz olsaydı.' Biz aslında kendi değerlerimiz bilmiyoruz. Biz eğer kendi değerlerimize sahip çıkarsak, aslında bizi yıkacak hiçbir güç yok. Dolayısıyla şehitlerimizi gazilerimizi ne kadar çok anarsak vazifemizi o kadar yerine getirebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader şehide annesi Sevgi Daşdemir'e çiçek, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Programda yapılan çekilişin ardından da bazı öğrencilere kitap verildi.