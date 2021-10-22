Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı İçişleri Bakanı Soylu, şehidin cenazesine katıldı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle...

ERZURUM (İHA) - Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Soylu, şehidin cenazesine katıldı

ERZURUM - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin cenaze namazına katıldı.

Eren-7 Operasyonu'nda terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Erzurumlu olan şehit, dün akşam saatlerinde askeri helikopterle memleketine getirildi. Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi bugün sabah helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü.

Şehit için Erzurum'daki Narmanlı Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, şehidin babası Süleyman Tortumlu, annesi Erengül, eşi, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yakutiye ilçesine bağlı Karagöbek köyüne defnedildi.

26 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit jandarma uzman çavuş binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri
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