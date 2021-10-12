Şehir Tiyatroları, 7. Anadolu Uluslararası Tiyatro Ödülleri'nde 2 ödüle layık görüldü - Haberler
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Şehir Tiyatroları, 7. Anadolu Uluslararası Tiyatro Ödülleri'nde 2 ödüle layık görüldü

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Şehir Tiyatroları, 7. Anadolu Uluslararası Tiyatro Ödülleri'nde 2 ödüle layık görüldü

11 Ekim akşamı Su Gösteri Sanatları Sahnesi'nde düzenlenen ödül törenine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle'nin yanı sıra birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) bünyesinde "Şehir Yazarlarını Arıyor" adlı yeni yazarlar projesini faaliyete geçiren İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen Yılın En Etkili Hareketi Ödülü'ne layık görüldü.

Dramaturg olarak Hatice Yurtduru, eğitim ve yazın alanında tiyatro sanatına kattığı değerler nedeniyle Başarı Emek Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül alan sanatçı ve yöneticilere İBB Şehir Tiyatroları adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

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