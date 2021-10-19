Seferihisar'da muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Haberler
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Seferihisar'da muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
Seferihisar'da muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Yelda Celiloğlu, mahalle muhtarları, daire amirleri ve müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Orhanlı Mahallesi Muhtarı Birgül Bozkurt ile Camikebir Mahallesi Muhtarı Refik Karaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çolak İbrahim Bey Mahallesi Muhtarı Özkan Özdemir, yaptığı konuşmada, muhtarların hem devleti hem milleti temsil ettiğini söyledi.

Muhtar olarak görev almaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Özdemir, törene katılanlara teşekkür etti.

Öte yandan Muhtarlar Günü nedeniyle Seferihisar Kaymakamlığının bir yemek vereceği de bildirildi.

AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri
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