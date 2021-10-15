Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu - Haberler
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Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu

Haberler.com - Haberler | Güncel

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia ettiği Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu. Falyalı, alıkoyma ve darpla suçlanıyor.

7 Ekim tarihinden bu yana aranan ve Sedat Peker'in iddialarında geçen Halil Falyalı polise teslim oldu. Peker, Halil Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde yer aldığını söylemişti.

Falyalı ve beraberindeki 3 kişi hakkında alıkoyma ve darp suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Falyalı ve beraberindekiler Girne'de polise teslim olmalarının ardından mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Falyalı'nın gözaltına alınmasının Peker'in kendisine yönelttiği suçlamalarla bir ilgisi bulunmuyor.

Sedat Peker'in yayınladığı videolarda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte uyuşturucu ticareti yapmakla suçladığı isimlerden biri Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu. Peker, Falyalı'yı kokain ticareti yapmakla suçladı. Peker, ağın merkezinde yer alan isimlerden birinin de Halil Falyalı olduğunu iddia etti.

Yaklaşık 20 yıl önce Kktc'de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberler le de gündem olmuştu. Halil Falyalı ve Ali Falyalı'nın, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları aktarılmıştı.

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
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Haber: Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu - Haberler
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