SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama - Haberler
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SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Feci olay, 29 Eylül Çarşamba günü akşam saat 22.30 sıralarında SDÜ Doğu Yerleşkesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. 30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cirit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim'de memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor

Süleyman Demirel üniversitesi (SDÜ) yönetimi, bugün sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz güvenlik kamera sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir" denildi

(Muhammed Enes Yapalıkan/İHA) .

SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

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