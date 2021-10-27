Scooterla yola savrulup otobüsün altında kalarak ölen kadın, toprağa verildi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de scooter kullanırken yola savrulup İett otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi.

Akkaya için Kadıköy'deki Sahrayıcedit Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İlknur Akkaya'nın eşi Hüseyin Akkaya, babası Hasan Demirci, akrabaları ve yakınları katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Akkaya'nın cenazesi, Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreni öncesi kazayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Hasan Demirci, scooter ile giden kızının açılan kapısına çarptığı ticari aracın sürücüsünün kusurlu olduğunu ve cezalandırılmasını istediklerini belirterek, "Genç bir insanı hayattan koparan kazanın üzerinde durulması lazım. Kızım 1999 depreminden sağ kurtuldu. Trafik kazasının kurbanı oldu. Bu kaza onu bizden aldı. Çok üzülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Dün, Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya, yanından geçtiği sırada park halindeki 34 GD 6333 plakalı ticari aracın sürücüsünün kapıyı açarak kendisine çarpmasıyla yola savrulmuş, bu sırada geçen İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsünün altında kalmıştı.

Ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından, gözaltına alınan otobüs şoförü M.Y. serbest bırakılırken, ticari aracın sürücüsü R.Ö. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmıştı.