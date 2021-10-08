SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI - Haberler
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SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak yollardan yurtdışına çıkmak amacıyla sazlıklar arasında saklanarak bekleyen 28 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak yollardan yurtdışına çıkmak amacıyla sazlıklar arasında saklanarak bekleyen 28 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı.

Manavgat'tan Suriye uyruklu bazı kişilerin kaçak yollarla yurtdışına çıkacağı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde bazı kişilerin yurtdışına kaçak yollardan çıkış amacıyla hazırlandığı belirlendi. Yapılan aramada, deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan Suriye uyruklu 28 erkek yakalandı.

Suriyeli düzensiz göçmenleri yurtdışına götürmek için organizatörlük yapan Suriye uyruklu A.E.H. gözaltına alındı. Şüphelinin Suriye uyrukluları taşımak amacıyla kullandığı minibüse de el konuldu.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI

SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI

SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI

SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI

SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI

SAZLIKLAR ARASINDA SAKLANAN 28 SURİYELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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