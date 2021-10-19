Sayın Valimiz, Muhtarlar ile Yemekli Programda Bir Araya Geldi

ERZİNCAN (Habermetre) - 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Valiliğimiz tarafından Erzincan'daki muhtarlar için yemekli program düzenlendi.

Düzenlenen programa Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzincan'da görev yapan köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun ve ilimiz milletvekillerinin muhtarlar günü kutlama mesajları ile başlayan program; Erzincan'ın en yaşlı muhtarı olan Ekmekli Köyü Muhtarı Mehmet Köse, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları ile devam etti.

Programda; Erzincan'da 28 yıl boyunca merkez İnönü Mahallesi'nde muhtarlık yapan Bahattin Yalçınkaya'ya ve Erzincan'ın en yaşlı muhtarı olan Ekmekli Köyü muhtarı Mehmet Köse'ye Sayın Valimiz Mehmet Makas tarafından plaket verildi.

Programın sonunda sunulan ikramların ardından muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Sayın Valimiz Mehmet Makas, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

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