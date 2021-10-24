Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kemaliye ilçesi Başbağlar grup yolunda yol genişletme çalışmalarını inceledi.

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kemaliye ilçesi Başbağlar grup yolunda İçişleri Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Erzincan İl Özel İdaresince yaptırılan iyileştirme ve yol genişletme çalışmalarını inceledi. Sayın Valimiz, beraberindeki İl Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Yol Şube Müdürü Ahmet Özdemir ile birlikte Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar gurup yolunda yürütülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti sırasında köylülerle de sohbet eden Sayın Valimiz, Barasor Vadisi'ndeki birçok köyün yer aldığı gurup yolunun belirlenen süre içerisinde daha modern bir hale geleceğini ifade etti.

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