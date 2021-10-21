Sayın Valimiz Mehmet Makas, Balıbeyi Köy Yolunda Yapımı Devam Eden Asfaltlama Çalışmasını İnceledi

Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz merkeze bağlı Balıbeyi köy yolunda yapımı devam eden asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.

Valiliğimiz İl Özel İdaresine bağlı Asfalt Plent Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen sıcak asfaltın uygulandığı bölgedeki çalışmaları yerinde gören Sayın Valimiz, ekiplerden bilgi alarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, köy muhtarı Zeynel Aslan ve ilgili yetkililer eşlik etti.

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