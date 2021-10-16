Sayın Valimiz Mehmet Makas'a bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi - Haberler
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Sayın Valimiz Mehmet Makas'a bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

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Sayın Valimiz Mehmet Makas'a bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

İlk olarak Eski İstanbul AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülten Güneş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

İSTANBUL (Habermetre) - İlk olarak Eski İstanbul Ak Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülten Güneş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Ardından İlim Yayma Cemiyeti Kurucu Başkanı Ahmet Yağcıoğlu ve ASP İl Müdür Yardımcısı Rufai Yağcıoğlu Sayın Valimize ziyarette bulunarak bir süre sohbet ettiler. Daha sonra Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Taner Koç Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Gün içerisinde 12 İmam Sosyal Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Erzincan Şube Başkanı Sefer Akkuş, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret etti. Erzincan Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Hüsamettin Bakan'da Sayın Valimizi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Erzincan Muharip Gaziler Derneği Üyesi ve Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin Pektaş'ta Sayın Valimiz Mehmet Makas'a ziyarette bulundu. Erzurum eşrafından Emre Pehlivan, Sayın Valimizi ziyaret ederek, bir süre görüştü. Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin, Çağlayan Cemevi ve Kültür Evi Dernek Başkanı Murat Şahin ile Sayın Valimizi ziyarette bulundu. Kelkit eşrafından Aziz Kaya ve Bünyamin Yalçın, Sayın Valimizi ziyaret ederek bir süre görüştü. Erzincanlı İş İnsanı Veysel Palut ve Muhammed Palut, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Devlet Hastanesi Eski Müdürü Yücel Özarslan ile Tercan ve Aşkale HES Müdürü, Elektrik Mühendisi Burçay Kartal, Sayın Valimize bir ziyaret gerçekleştirdi. Son olarak ES Sezer İnşaat Sahibi Hamit Sezer Sayın Valimizi makamında ziyaret etti. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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Haber: Sayın Valimiz Mehmet Makas'a bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi - Haberler
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