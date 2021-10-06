Sayın Valimiz'den Rektör Levent'e Ziyaret

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyarete Erzincan Üniversite Vakfı yönetiminden Ömer Aksu'da eşlik etti.

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