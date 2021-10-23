Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta, ne zaman?

Şarkılar Bizi Söyler konukları kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her hafta farklı bir konseptin işlendiği Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta "Arabesk Gecesi" yaşanacak. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu.İşte 23 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler her hafta müzik, televizyon ve sinema dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta, unutulmaz şarkılara yaptıkları eşsiz yorumlarıyla Rubato, Türk Pop Müziği'nin güçlü vokali Melek Mosso, müzik dünyasının parlayan yıldızı Bilal Sonses konuk oluyor.

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