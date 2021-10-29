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Sarıkamış beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Güncel

Sarıkamış beyaza büründü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı.

KARS (İHA) - Sarıkamış beyaza büründü

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta şehir merkezi beyaza büründü.

Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı. Kar üzerinde çobanlar tarafından otlatmaya çıkarılan hayvanlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

Sarıkamış beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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