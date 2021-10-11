Saraykent'te 1588 vatandaşa 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi - Haberler
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Saraykent'te 1588 vatandaşa "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

AA / İsmet Öçal - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 1588 vatandaşa "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde 1588 vatandaşa "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Yenimahalle Yenicami bahçesindeki eğitimlere katılan Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, afet farkındalığının artırılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Açıkgöz, ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 27 milyon vatandaşa afet farkındalık eğitimi verildiğini belirterek, "Biz de ilçemizde bu eğitimleri tüm vatandaşlarımıza ulaşana kadar vermeye devam edeceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan'ın koordine ettiği eğitimlerle öğretmenlerimize, halk eğitim kursiyerlerimize ve öğrenci velilerimize ayrıntılı bir afet eğitim programı yapıldı." dedi.

İlçe emniyet ve jandarma ekiplerinin vatandaşa ulaşabildiği her yeri bir eğitim noktasına çevirdiğini dile getiren Açıkgöz, "İlçe müftülüğümüz, camilerimize kurdukları taşınabilir perde ve projeksiyonlar ile camilerimizi adeta birer eğitim merkezi haline getirdi. Tüm daire amirlerimiz, personellerinin eğitim sürecini bizzat takip etti. ve bu emeklerin karşılığı olarak sadece bir haftada 1588 kişiye ulaştık. İnşallah eğitim programlarımıza devam edeceğiz. Her bir vatandaşımıza tek tek ulaşana kadar çalışacağız." diye konuştu.

Saraykent'te 1588 vatandaşa Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Saraykent'te 1588 vatandaşa Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Saraykent'te 1588 vatandaşa Afet Farkındalık Eğitimi verildi

Saraykent'te 1588 vatandaşa
AA / İsmet Öçal - Son Dakika Haberleri
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