Şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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Şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, şarampole yuvarlandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, şarampole yuvarlandı. Kamyonun kabin kısmında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, gece saatlerinde Daday - Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Kızılörencik köyü Afurözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Daday istikametinde seyir halinde olan Murat Y. (34) idaresindeki 78 AAP 135 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak, köprüden şarampole yuvarlandı.

Kazada kamyon sürücüsü Murat Y. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören köy imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

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Haber: Şarampole yuvarlanan kamyonun sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
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