Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Erin, Kaymakam Selin Sarı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra eski Halfeti bölgesine geçen Erin, burada kentin su altında kalan kısımlarının fotoğraflarından oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Erin, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile de görüştü.

Vali Erin, son olarak beraberindeki heyetle birlikte bir kısmı su altında kalan Çekem Mahallesi yolunda devam eden genişletme çalışmalarını inceledi.