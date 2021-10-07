Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti - Haberler
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti

AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti ilçesinde incelemelerde bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Erin, Kaymakam Selin Sarı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra eski Halfeti bölgesine geçen Erin, burada kentin su altında kalan kısımlarının fotoğraflarından oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi gezen Erin, Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile de görüştü.

Vali Erin, son olarak beraberindeki heyetle birlikte bir kısmı su altında kalan Çekem Mahallesi yolunda devam eden genişletme çalışmalarını inceledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti

AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Halfeti ilçesini ziyaret etti - Haberler
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