Şanlıurfa'da Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar Daha Okula Gitmeden Keşfedilecek!

ŞANLIURFA (Habermetre) - Harran Üniversitesi'nin SOGEP kapsamında toplam 1 Milyon 750 Bin TL'lik yatırımla hayata geçireceği "Şanlıurfa Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitim Merkezi Projesi" gelecek nesillerin hak ettiği değeri almasını sağlayacak. Projenin sözleşmesi düzenlenen törenle, Ajansımızı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından imzalandı.

Proje ile Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜSEM) bünyesinde Çocuk Kampüsü yenilenerek 4-6 yaş grubundaki üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilmesine yönelik şekilde donatılacak. Merkezde ayrıca üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilmesine katkı sağlamak adına kreş ve ana okullarda görev yapan öğretmenlerin eğitimleri gerçekleştirilecek.

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