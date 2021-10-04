Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında işten çıkarma gerginliği

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da bir tekstil fabrikasında çalışan 200 İşçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle, toplu mesaj atılarak işlerine son verildi. Çalışanların tepki göstermesi üzerine fabrikaya TOMA ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 200 işçi sendikaya üye oldukları gerekçe gösterilerek sürekli çalışan olmalarına rağmen kısa süreli çalışan iş durumunda uygulanan 'Kod-18' maddesi ile işten çıkarıldı. Toplanarak çalıştıkları fabrika önüne yürümek isteyen ve tepki gösteren işçilere güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.