ŞANLIURFA - Seyyar satıcının bulduğu cüzdan, sahibine ulaştırıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sarımsak satan seyyar satıcı tarafından bulunan para cüzdanı, zabıtanın yardımıyla sahibine ulaştırıldı.

Atatürk Bulvarı'nda el arabasındaki sarımsakları sattığı sırada, içerisinde para olan cüzdanı bulan Ahmet Canbaz, durumu Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekipler, içerisinde kimlik kartları ve 1500 lira olan cüzdanı, telefonla ulaştıkları sahibine teslim etti.

Seyyar satıcı Canbaz, gazetecilere, cüzdanı bulduğunda ilk aklına zabıta ekiplerinin geldiğini belirterek, "Aramızda sürekli kovalamaca yaşansa da güvenilir kurumların başında zabıtalar gelir. Ben de cüzdanı onlara getirip teslim ettim. Cüzdanın içindeki kimlik bilgilerinden sahibine ulaştılar. Bayan gelince de cüzdanını teslim ettik. Gözümüz haram parada yok, Allah nasip etmesin." dedi.

Zabıta memuru Yusuf Koyunsatan, duyarlı davranışından dolayı Canbaz'a teşekkür ederek, "Cüzdan sahibi seyyar satıcının para dolu cüzdanı getirmesine hem şaşırdı hem mutlu oldu. Kendisine teşekkür edip parasının bir miktarını Ahmet kardeşimize verdi. Kendisini duyarlı davranışından dolayı tebrik ediyor, tüm vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.