Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi - Haberler
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Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi

Şanlıurfa'da sokakta kazı çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusu delindi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sokakta kazı çalışması yapıldığı sırada doğal gaz borusu delindi.

Belediye ekiplerinin Şanlıurfa Barosu binası önünde yaptığı kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Çevreye yayılan gaz nedeniyle baro ile binanın altında bulunan restaurant tahliye edildi.

Ekipler, çevre güvenliği alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yapılan çalışmaların ardından gaz sızıntısı giderildi, sokak trafiğe tekrar açıldı.

Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi - Haberler
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