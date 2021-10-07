Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü - Haberler
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Akçakale'den Şanlıurfa istikametine giden İsa Demir yönetimindeki 63 ACP 016 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sait Ayhan yönetimindeki 63 ABB 189 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil hurdaya dönerken sürücüler ağır yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan sürücüler Demir ve Ayhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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