Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunun Esence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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