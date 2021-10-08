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Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunun Esence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu

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