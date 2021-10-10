Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kamer Çelik idaresindeki 34 CYJ 700 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 22. kilometresinde aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Sağlam yönetimindeki 63 KH 275 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 CYJ 700 plakalı otomobil ters döndü.

Kazada, sürücüler ile Hülya ve Besime Şeval Demir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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