Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı

KONYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu İsmail Sebze ve Emrah Özaydın 15'er yıl, tutuksuz sanıklar Büşra C. ve Hatice T. ise 1 yıl 8'er ay hapis cezası aldı. Sanık yakınları, verilen hapis cezalarını duyunca fenalaştı.

Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik, 27 Ağustos 2020 tarihinde yapılan operasyonda İsmail Sebze, Emrah Özaydın, Büşra C. ve Hatice T. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 470 gram eroin ele geçirildi. İsmail Sebze ve Emrah Özaydın tutuklandı, 2 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adliye bahçesinde bekleyen sanık yakınları verilen hapis cezalarını duyunca fenalaştı. Fenalaşan bir kişi ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.