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Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel
Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı

KONYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu İsmail Sebze ve Emrah Özaydın 15'er yıl, tutuksuz sanıklar Büşra C. ve Hatice T. ise 1 yıl 8'er ay hapis cezası aldı.

KONYA'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu İsmail Sebze ve Emrah Özaydın 15'er yıl, tutuksuz sanıklar Büşra C. ve Hatice T. ise 1 yıl 8'er ay hapis cezası aldı. Sanık yakınları, verilen hapis cezalarını duyunca fenalaştı.

Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik, 27 Ağustos 2020 tarihinde yapılan operasyonda İsmail Sebze, Emrah Özaydın, Büşra C. ve Hatice T. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 470 gram eroin ele geçirildi. İsmail Sebze ve Emrah Özaydın tutuklandı, 2 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar, dün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar İsmail Sebze ve Emrah Özaydın, savunmalarında uyuşturucu satışı yapmadıklarını ve sadece kullandıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, Sebze ve Özaydın'a, 'iştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 15'er yıl hapis ve 30 bin lira para cezası vererek tutuklarının devamına hükmetti. Büşra C ve Hatice T. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adliye bahçesinde bekleyen sanık yakınları verilen hapis cezalarını duyunca fenalaştı. Fenalaşan bir kişi ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı

Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı

Sanıklar ceza aldı, yakınları fenalaştı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri
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