Sangal Esports CS: GO takımında büyük ayrılık! VALORANT'a geçiyorlar

Türkiye'deki oyun ve espor dünyası Twitch skandalı ile çalkalanırken Sangal Esports yaptığı yeni paylaşım ile gündeme başka bir bomba bıraktı. Takım 29 Ekim Cuma gününün akşam saatlerinde CS: GO kadrosunun büyük bir kısmı ile yollarını ayırdı.

Takımın yaptığı paylaşıma göre oyunculardan Engin "MAJ3R" Küpeli, Ahmet "paz" Karahoca, Engin "ngiN" Kor ile ekibin koçu Canpolat "hardstyle" Yıldıran kariyerlerine başka bir yol olan VALORANT üzerinden ilerlemek istemeleri nedeniyle karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı.

Uzun yıllardır Counter Strike dünyasında var olan oyuncuların VALORANT'a geçme kararı espor dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Sangal Esports'un kurucusu Emre Ergül takımdan ayrılan 4 kişiye "Güzel günlerdi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. VALORANT kariyerlerinde de başarılar dilerim." sözleri ile veda ederken, yeni adımlarını yakında paylaşacaklarını söyledi.

Takım tarafından yapılan paylaşımı aşağıda görebilirsiniz. Oyunculardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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