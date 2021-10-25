Sanatçı Güneştekin'den Sergisine Eleştirilere Yanıt

Türkiye'de yaşanan toplumsal olaylardan esinlenerek yaptığı eserlerin yer aldığı 'Hafıza Odası' isimli sergisi eleştirilerin hedefi olan sanatçı Ahmet Güneştekin, eleştirilere yanıt vermek için kameraların karşısına geçti. Güneştekin, konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt verdi

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