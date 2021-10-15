Sanatçı Ali Ercan'ın adı Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanatçı Ali Ercan'ın adı Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel
Sanatçı Ali Ercan'ın adı Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi

Sanatçı, bestekar ve oyuncu Ali Ercan'ın adı, Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi.

NİĞDE (AA) - Sanatçı, bestekar ve oyuncu Ali Ercan'ın adı, Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi.

Niğde Belediye Meclisinde alınan karar çerçevesinde Sırali Mahallesi'ndeki Çeşmeli Sokak'ın adı Ali Ercan olarak değiştirildi.

Sokağın yeni tabelasını Belediye Başkanı Emrah Özdemir astı.

Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Ercan'ın Niğde'nin yaşayan efsanesi olduğunu söyledi.

Sanatçının isminin kentte daima yaşatılacağını belirten Özdemir, "Sanatçımızın 70. sanat yılının kutladığı bir günde kendi oturduğu bu sokağa ismini veriyoruz. Ali Ercan şehrimiz için önemli bir değer. Memleketimizin kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onun varlığı Niğde için gerçekten bir şans." ifadesini kullandı.

Ali Ercan ise kendisine gösterilen teveccühten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Burak Elmas Sergio Perez Güzel Sözler
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sanatçı Ali Ercan'ın adı Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:40:12. #1.12#