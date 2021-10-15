Sanatçı Ali Ercan'ın adı Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi

NİĞDE (AA) - Sanatçı, bestekar ve oyuncu Ali Ercan'ın adı, Niğde'de evinin bulunduğu sokağa verildi.

Niğde Belediye Meclisinde alınan karar çerçevesinde Sırali Mahallesi'ndeki Çeşmeli Sokak'ın adı Ali Ercan olarak değiştirildi.

Sokağın yeni tabelasını Belediye Başkanı Emrah Özdemir astı.

Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Ercan'ın Niğde'nin yaşayan efsanesi olduğunu söyledi.

Sanatçının isminin kentte daima yaşatılacağını belirten Özdemir, "Sanatçımızın 70. sanat yılının kutladığı bir günde kendi oturduğu bu sokağa ismini veriyoruz. Ali Ercan şehrimiz için önemli bir değer. Memleketimizin kültürüne yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onun varlığı Niğde için gerçekten bir şans." ifadesini kullandı.

Ali Ercan ise kendisine gösterilen teveccühten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.