Polisiye ve dram dolu hikayelerin dizi olarak uyarlanacağı Sana Söz dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer almakta. Peki, Sana Söz konusu ne? Sana Söz oyuncuları kim? İşte detaylar haberimizde...

SANA SÖZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran'a ve gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca'nın konu olacağı dizideÖmer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdoğan) farklı kulvarlarda ama aynı amaç için mücadele etmektedirler. Ömer, inandığı tüm değerlere ihanet ettiğini düşündüğü Elif ile başta çatışacak ama tanıdıkça ondan etkilenecektir. Elif ise Ömer'den uzak durmaya çalıştıkça girdiği her çetin mücadele ile ona daha çok yaklaşacaktır. Aralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardır.

SANA SÖZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emin Olcay, Ayçin İnci, Ziyan Alp, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören ve Cansın Çekili yer alıyor.

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