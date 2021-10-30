Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin diğerine arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin diğerine arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop Yolu üzerinde Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 55 AK 999 plakalı otomobil, N.Ö.'nün kullandığı 34 BTA 362 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 34 BTA 362 araçta arka koltukta oturan A.Ö. (50) ve N.Ö. (51) hafif şekilde yaralandı. 112'ye yapılan ihbar sonrası bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı

Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı

 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada

 Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta mayına basan askerimiz şehit oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title