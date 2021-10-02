Samsun'da TEKNOFEST 2022 için tanıtım çalışması yapılıyor - Haberler
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Samsun'da TEKNOFEST 2022 için tanıtım çalışması yapılıyor

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da TEKNOFEST 2022 için tanıtım çalışması yapılıyor

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e gelecek yıl ev sahipliği yapacak Samsun'da tanıtım çalışmaları başladı.

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e gelecek yıl ev sahipliği yapacak Samsun'da tanıtım çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Kasapoğlu, gazetecilere, TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da yapılacak olmasıyla ilgili tanıtım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

TEKNOFEST'in Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olmasıyla ilgili şehrin belirli yerlerinde tanıtım stantları açtıklarını belirten Kasapoğlu, "Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde roket yarışmasında orta irtifa kategorisinde Türkiye birincisi olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı üyeleri, roketlerini sergiliyor. Ziyarete gelen vatandaşlarımıza tanıtım yapıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Yeşilyurt AVM Genel Müdürü Neslihan Yavuz Apak'ın TEKNOFEST 2022'nin tanıtımı için kendilerine büyük destek sağladığını kaydetti.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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