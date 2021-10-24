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Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada Samsun'da yolun karşısına geçen kadını altına alarak ölüme sebep olan kamyon kazası güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi.

SAMSUN (İHA) - Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

SAMSUN - Samsun'da yolun karşısına geçen kadını altına alarak ölüme sebep olan kamyon kazası güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safet Keskinsoy idaresindeki 06 BKN 199 plakalı kamyon yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacer Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtları kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada

Son dakika haberleri | Dehşete düşüren kaza... Kamyonun altında kalan kadının feci ölümü kamerada
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