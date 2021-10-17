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Samsun'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Samsun'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Samsun'da Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TEMAD'ın kuruluş amacı ve yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren TEMAD Samsun İl Bakanı Tanju Arat, şunları kaydetti:

"Ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle tüm astsubay camiasında değerli büyüklerimizin ve kardeşlerimizin Astsubaylar Günü'nü kutluyorum. Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz."

Törene TEMAD üyelerinin yanı sıra gaziler katıldı.

Samsun'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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