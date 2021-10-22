BALIKESİR (Habermetre) - ŞAMLI KAMÇILLI YOLU ASFALTLANIYOR

Şamlı- Kamçıllı arası yol çalışmaları Karesi Belediyesi tarafından tamamlanırken, asfalt çalışmaları da başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak yolu hizmete almayı amaçlıyor.

Karesi'nin sorunlarının çözümü için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Akabinde de bizim ekipler buradan ayrılmadan Çaypınar yolu üzerinde 400 metrelik sıkıntılı bir yer var. İnşallah oranında yol genişletmesini yapıp, Büyükşehir'imiz ekipleriyle de asfaltladık mı Kamçıllı'nın yol sorunu kalacağını düşünmüyorum. Yeni yerleşim yeriyle de ilgili BASKİ genel müdürümüzden söz aldık. Ekim ayı içerisinde yeni yerleşim yerinde de 2 bin 500 metre içme suyu ve 3 bin 500 metre kanalizasyon çalışması başlayacak" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri