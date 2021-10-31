Samanyolu'nun Dibinde Bir Ötegezegen Bulundu

Gökbilimciler, Dünya'dan 23 milyon ışık yılı uzaklıkta bir çift yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegenin kanıtlarını bulduklarını açıkladı. Bunlardan biri büyük olasılıkla bir süpernova patlaması geçirdi.

Gökbilimciler, Samanyolu'nun dışındaki bir yıldız sistemindeki bir gezegenin varlığını tespit etti. Bu doğrulanırsa, başka bir galakside bulunan ilk gezegen olacak.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astrofizikçi olan çalışmanın baş araştırmacısı Rosanne Di Stefano, "Türünün ilk örneği olan bir şey bulmak her zaman eğlencelidir. Yerel olarak gezegenleri bulmaya başladığımızda, diğer galaksilerde gezegenler olduğu anlaşıldı, ancak bu alçak gönüllü ve gerçekten heyecan verici" açıklamalarını yaptı.

Olası gezegen, Dünya'dan 23 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Girdap Gökadası olarak da bilinen Messier 51 adlı bir sarmal gökadada keşfedildi.

İlk ötegezegenler veya Güneş Sistemi dışındaki gezegenler 1990'larda keşfedilmişti.

Kepler Uzay Teleskobu ve Transit Exoplanet Survey Satellite gibi NASA misyonları, galakside çok sayıda Dünya ortaya çıkardı.

4.000'den fazla öte gezegen keşfedildi ve doğrulandı, ancak şimdiye kadar hepsi Samanyolu'ndaydı. Çoğu ayrıca Dünya'dan 3 ışık yılından daha kısa bir mesafede yer alıyordu.

Ötegezegen Nedir?

Güneş Sistemi dışında diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere ötegezegen denir.

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