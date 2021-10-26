Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı - Haberler
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Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Haberler | Güncel

Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde kışın erken gelmesiyle sonbahar manzaraları yerini kış fotoğraflarına bıraktı.

ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı

ARTVİN - Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde kışın erken gelmesiyle sonbahar manzaraları yerini kış fotoğraflarına bıraktı.

Artvin'in Sakin Şehir(Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesinde kış erken geldi. Havaların soğumasıyla ayniden bastıran Kar yağışı, sonbahar manzaralarının yerini kış fotoğraflarına bıraktı. İlçenin Yavuzköy Köyü'nde çekilen görüntülerde, beyaza bürünmüş ağaçlar ve ormanlık yer alıyor.

Sonbahar renklerinin yer aldığı yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarının üzerine yağan kar, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Erken kış fotoğrafları ise görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı

Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı

Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı

Sakin şehir Şavşat'ta sonbahar manzaraları yerini kışa bıraktı
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Son Dakika Haberleri
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