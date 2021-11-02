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Sakarya Berberler Odası Başkanı Hacıoğlu'ndan AA Bölge Müdürü Velioğlu'na ziyaret

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Sakarya Berberler Odası Başkanı Hacıoğlu'ndan AA Bölge Müdürü Velioğlu'na ziyaret

Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.

SAKARYA (AA) - Sakarya Berberler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret etti.

Velioğlu'ndan ajansın çalışmaları hakkında bilgi alan Hacıoğlu, çalışanlara başarı diledi.

Her zaman berber esnafının yanında olduklarını, salgın sürecinde eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını anlatan Hacıoğlu, yıl başından sonra yapılacak kongrede tekrar başkanlığa aday olacağını ifade etti.

Ziyarette, Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Orhan Bozkurt da hazır bulundu.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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