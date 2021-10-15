Sahte polis kimliği, rozet ve telsizle 'narkotik uygulaması'na çıktılar

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da sahte kimlik, rozet ve polis telsizi ile narkotik uygulamasına çıkan Hüseyin Ö. (25) ile kuzeni Yusuf K. (30), yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Hüseyin Ö. ifadesinde, "Polis olmaya hevesli olduğum için bu telsiz ve rozeti üzerimde taşıyorum" diyerek kendisini savundu.

Olay, 12 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Özdemir Sabacı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki bankta sohbet eden Adem Demir (20) ile İsa Bal'ın (21) yanına gelen motosikletli iki kişi, polis kimliği ve rozeti göstererek, "Üzerinizde uyuşturucu madde var mı?" diye sordu. Demir ile Bal olmadığını söyleyince bu kişiler, "Sizi buralarda bir daha görmeyeyim" diyerek uzaklaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.