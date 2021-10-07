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Son dakika haberi! Sahte içkiden ölüm davasında tahliye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sahte içkiden ölüm davasında tahliye Bahçelievler'de sahte içkiden hayatını kaybeden Sevim Şenkaya davasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Sahte içkiden ölüm davasında tahliye

İSTANBUL - Bahçelievler'de sahte içkiden hayatını kaybeden Sevim Şenkaya davasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti ara kararında davanın tutuklu son sanığının tahliyesine hükmetti.

Bahçelievler'de sahte içkiden hayatını kaybeden Sevim Şenkaya davasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ercan Padak ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Salih Özgen de duruşmaya katıldı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ercan Padak, "Ben bu suçu işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Salih Özgen ise adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Salih Özgen'in hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin savunmasının alınmış olması ve adli kontrolde geçen süre dikkate alınarak kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Ercan Padak hakkında ise tutuklulukta geçirdiği süre ve sabit ikametgah sahibi olması göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sevim Şenkaya'nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Sevim Şenkaya'ya sahte alkolü veren arkadaşı sanık Salih Özgen'in bu alkolü sanık Ercan Padak'tan temin ettiği belirtilmişti. Sanık Ercan Padak ise ifadesinde içki sattığını ancak sattığı içki yüzünden maktulün öldüğünü kabul etmediğini söylemişti. İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Maktulün otopsi raporunda da, sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında 'olası kast ile öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Son dakika haberi! Sahte içkiden ölüm davasında tahliye

Son dakika haberi! Sahte içkiden ölüm davasında tahliye

Son dakika haberi! Sahte içkiden ölüm davasında tahliye

Son dakika haberi! Sahte içkiden ölüm davasında tahliye
İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Son Dakika Haberleri
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