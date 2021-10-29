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SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde turistler ve otel çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sahilde kutladı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde turistler ve otel çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sahilde kutladı. Kumköy Turizm Merkezi'ndeke 5 yıldızlı bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlama etkinliği düzenlendi. Otel bahçesi ve sahilde yapılan etkinliğe tatilciler, otel çalışanları ve bölgedeki diğer otelde konaklayan turistler katıldı. Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle süslenen otelin çalışanları, bando takımı eşliğinde otel bahçesinden sahile yürüdü. SAHİLDE 1 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ

Etkinliğe katılanlar sahilde yaklaşık 1 kilometre bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Turistlerin de katıldığı yürüyüşü plajda güneşlenenler, kamera ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Deniz paraşütüyle gökyüzünde Türk bayrağı açılan etkinliğe katılanlar, kırmızı beyaz balonları 10. Yıl Marşı eşliğinde havaya bıraktı. Etkinlik marşların söylenmesiyle sona erdi.

Etkinliği düzenleyen otelin genel müdürü Ahmet Çevik, tesiste konaklayan Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya gibi 20 ülkeden turistin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olduğunu söyledi.

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

SAHİLDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI

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