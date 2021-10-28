Sağlık-Sen heyeti, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret etti - Haberler
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Sağlık-Sen heyeti, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret etti

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Sağlık-Sen heyeti, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret etti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal ile bir araya geldi.

ŞIRNAK (AA) - Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal ile bir araya geldi.

Yalçın ve beraberindeki sendika üyeleri, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine getirilen Sabgatullah Anmal'ı ziyaret etti.

Anmal'a görevinde başarılar dileyen Yalçın, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Daire Başkanlığına atanan eski Müdür Giyasettin Ucaş'a da bugüne kadar yaptığı özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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