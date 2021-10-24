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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

ZONGULDAK (İHA) - Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağış uyarısının ardından Zonguldak'ta sağanak yağış aralıklarla etkisini gösterdi. Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentte etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar İşhanlarının altına sığınarak yağmurdan korunmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bina girişleri ve saçak altlarına geçerek dinmesini bekledi. Tedbirli davranan vatandaşlar şemsiye ile kendilerini korudu. Ayrıca yağışla beraber denize açılamayan balıkçılar limana demirledi. Öte yandan ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri
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