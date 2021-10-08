Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 9 aylık yolcu rakamları belli oldu.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk 9 aylık yolcu rakamları belli oldu. Buna göre yılın ilk 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 17 milyon 634 bin yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu yılın ilk 9 ayında kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 oranında artış gösterdi. Geçen yıl ilk 9 ayda Sabiha Gökçen'den geçen yolcu sayısı 12 milyon 399 bin olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ocak-eylül dönemindeki iç hat yolcu sayısı 12 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 5.6 milyon oldu.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 45 ARTTI

Dış hat yolcu sayısı geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 45 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 41 arttı. Eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş yapan yolcu sayısı ise 2.7 milyon oldu. 2021 yılı ocak-eylül döneminde yapılan yolcu uçuşlarına bakıldığında ise ilk 9 ayda toplam uçuş sayısı 124 bin 574 olurken, geçen yıl aynı döneme ilişkin toplam uçuş sayısındaki artış yüzde 43 olarak gerçekleşti.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erdoğan: Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur

Erdoğan: Hiç şüphesiz deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer...

 Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Gökhan Çıra Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Cristiano Mesut Özil Kim Min-jae Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sabiha Gökçen'i 9 ayda yaklaşık 18 milyon yolcu kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:39:12. #1.13#