Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin, "Bu hadiseyi önemsiyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tbmm'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin, "Bu hadiseyi önemsiyoruz. Çevre bizim için kalkınma kadar önemli bir hadisedir. Türkiye'mizde adaletin, hukukun tesis edilmesi kadar önemli bir hadisedir." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Afyonkarahisar'daki servis kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Suriye'de iki polisin şehit olduğunu anımsatan Karamollaoğlu, "Biz teröre karşı ciddi bir mücadele veriyoruz, 'Başarıya ulaştık, artık terör bitti.' derken haftalık şehit haberler i hiç eksilmiyor. Bugüne kadar yüzlerce askerimiz, polisimiz şehit düştü. Onun karşısında da 'Şu kadar insan telef oldu.' deniliyor ama bu terörle mücadelede başarılı olduğumuzun tam da bir işareti değil." diye konuştu.

TBMM'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylandığını hatırlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hadiseyi önemsiyoruz. Bu anlaşma, 22 Nisan 2016'da New York'ta atfedilmişti, Meclis'ten geçti. Çevre, bizim için kalkınma kadar önemli bir hadisedir. Türkiye'mizde adaletin, hukukun tesis edilmesi kadar önemli bir hadisedir. İçinde rahat yaşayacağımız bir dünya, sağlıklı çevre koşullarıyla hayata geçer. Geçmişte bize emanet edilen bu değerleri, Cenabıhakk'ın lütfu olan havayı, suyu, toprağı, bitki örtülerini, ormanlarımızı mutlaka bizden sonraki nesillere yine onların yaşayacağı rahat bir dünya teslim eder gibi teslim etmek mecburiyetindeyiz."

Ekonomi gündemini de değerlendiren Karamollaoğlu, bir ülkede kalkınma sağlanırsa ekonomik meselelerin daha kolay çözüleceğini söyledi. Türkiye'de hemen hemen her gün yeni zamlarla uğraşıldığını dile getiren Karamollaoğlu, doğal gaz ve elektrik zamları da göz önüne alındığında Cumhuriyet tarihinde bir ilkin yaşandığını, kişi başına gelirin ilk defa 7 yıl arka arkaya düştüğüne şahit olunduğunu savundu.

Temel Karamollaoğlu, bir gazetecinin, "TÜGVA üzerinden orduya, emniyete, kamu kurumlarına yüzlerce kişi yerleştirdiğine dair iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Bu iddialar eskiden beri var. Maalesef FETÖ zamanında bu mantıkla çalışmalar zirveye çıkmıştı, sonunda başımıza ne kadar büyük bela açtığını görüyoruz. Varsa ki ihtimaldir, o zaman ciddi problemle karşı karşıyayız demektir. Bunun kabul edilmesi mümkün olmaz." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "6 parti sürekli birbirlerine gidiyor, hava kokluyor, bir yapmadıkları kısır günü kaldı." sözlerine ilişkin soru üzerine de Temel Karamollaoğlu, "Onlar da kebap partisi yapsınlar, biter gider. Başka ne diyeyim ben buna, laf mı bu? Bir araya gelip, oturursun, konuşursun. Biz hiçbir partiyle konuşmayalım diye bir şey söylemiyoruz, partilerin bir araya gelip konuşmasından bu kadar rahatsız olmanın manası ne?" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma İbrahim Aydemir Meral Akşener
Magazin Gülşen
Spor Burak Elmas Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:32:48. #1.12#