Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi - Haberler
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Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi

NUR Rusya'nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

NUR Rusya'nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ ile 03.00'te gerçekleştirilen fırlatma, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi sitesinde canlı yayınlandı.

560 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve 1490 kilogramlık teknik malzeme taşıyan Progress MS-18 kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 30 Ekim'de TSİ ile 04.34'te ulaşması bekleniyor.

UUİ; ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak iş birliğiyle kurulmuştu.

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız kargo aracı gönderdi

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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