Rusya, NATO'nun Moskova'daki misyonlarının faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun başkent Moskova'daki Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosunun faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Lavrov ile Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carlo Barbosa, Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO'nun, 6 Ekim'de Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etme kararı aldığını anımsatan Lavrov, buna karşı adım attıklarını bildirdi.

NATO ile diplomatik kanallar üzerinden etkileşimin olmadığına dikkati çeken Lavrov, "Bu nedenle NATO'nun eylemlerine karşı, NATO'daki askeri temsilcisi dahil, daimi misyonumuzun faaliyetlerini askıya alıyoruz." dedi.

Lavrov, "NATO'nun Moskova'daki Askeri İrtibat Misyonunun faaliyetlerini askıya alıyoruz. Misyon çalışanlarının akreditasyonu 1 Kasım'dan itibaren iptal ediliyor. Ayrıca, Belçika'nın Moskova Büyükelçiliğindeki NATO'nun Enformasyon Bürosunun faaliyetlerine son veriliyor. NATO, acil durumlarda Rusya'nın Belçika'daki Büyükelçisine başvurabilecek." ifadelerini kullandı.

" Sudan'ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerekiyor"

Sudan'da hafta sonu geçici hükümete karşı düzenlenen protestolara da değinen Lavrov, ABD liderliğindeki güçlerin Sudan'ı ikiye böldüğünü ve Batı değerlerini Sudan halkına empoze etmeye çalıştığını savundu.

Sudan'ın her zaman toprak bütünlüğünden yana olduklarına dikkati çeken Lavrov, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin iç işlerine herhangi bir müdahalenin durdurulması gerekiyor. Sudan halkının kaderini kendi belirlemesi gerekiyor. Şu anda söz konusu prensibe karşı çıkan herkesin, uzun süredir acı çeken Afrika kıtasında istikrarsızlığı önlemek için bundan kendilerini sorumlu göreceğini umuyorum."